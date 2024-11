Coopalsa diu que té els recursos per iniciar la línia nocturna al Pas

Gabriel Dallerès, gerent de Coopalsa, és clar: la companyia té els recursos materials i humans per iniciar la línia de bus nocturn fins al Pas de la Casa, però qui ha de prendre la decisió d’implementar-la o no és el Govern. L’executiu continua estudiant la possibilitat d’obrir aquest trajecte nocturn, però Coopalsa ha de rebre l’encàrrec de l’executiu per poder oferir el servei. “Tenim els recursos, sí. Estem preparats. De fet, sempre que hi ha hagut una necessitat l’hem pogut cobrir”, va assegurar ahir Dallerès. “El Govern, però, és l’encarregat de donar-nos l’ordre. La competència és seva. Sabem que treballa en l’estudi d’aquesta línia. Fa unes setmanes tot indicava que estava decidit a posar-la en marxa”, va ampliar el gerent. Aquesta setmana, Marcelo Ponce, president d’Argentinos en Andorra, va preguntar-se en una conversa amb el Diari –a propòsit de l’arribada de temporers– per l’estat de la implementació d’aquest servei.

“Per a determinats usuaris el bus és l’única solució per anar a treballar i tornar a casa”

“Les línies nocturnes han solucionat un problema de demanda real” Gabriel Dallerès, Gerent de Coopalsa

Dallerès va admetre que si la línia nocturna al Pas és una realitat en el futur no serà per rendibilitat econòmica, sinó per complir el mandat de servei públic. “És una decisió de servei i el Govern entén que cal donar-lo”, va indicar. “Caldrà mirar quants possibles usuaris la utilitzarien. És difícil quantificar-ho.” Pel que fa a la diürna (L4), l’ús és freqüent, raonable. Ara bé, “a partir de determinada hora, cau en picat”. Dallerès sosté que per a determinats usuaris l’autobús és “l’única solució per anar a treballar i tornar a casa”. D’aquí la necessitat d’oferir també un servei nocturn al Pas: “Hi ha una demanda continuada d’usuaris que necessiten aquesta opció, encara que no sigui un grup nombrós.”

Cal recordar que el setembre passat es van inaugurar les tres línies nocturnes que cobreixen la resta del territori (la BN2 és la que arriba fins a Canillo i hauria d’ampliar-se fins al Pas). La situació de l’habitatge (viure en un punt del país allunyat del lloc de treball per una qüestió econòmica), va apuntar Dallerès, ha aguditzat la necessitat de poder disposar d’una bona xarxa de transport públic. “Les línies nocturnes han solucionat un problema de demanda real.” Aquest servei de nit té dues expedicions (un autobús en cada sentit amb una freqüència de pas aproximada de dues hores). L’evolució de les línies nocturnes –apunta Dallerès– s’estudiarà “més endavant” per analitzar-ne el funcionament i deduir si cal redissenyar-les. Un dels criteris de disseny és l’ús del bus per períodes de l’any (amb especial necessitat a l’hivern per l’arribada d’esquiadors i temporers).