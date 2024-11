La cimera a l’Equador es tanca sense una declaració conjunta

La XXIX Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de Govern que ha acollit la ciutat equatoriana de Cuenca es va cloure ahir sense declaració conjunta fruit del vet d’Argentina, que no va voler subscriure un document que incloïa acords en matèria d’igultat de gènere, accions per lluitar contra el canvi climàtic, impulsar l’Agenda 2030 de les Nacions Unides o condemnar l’embargament comercial dels Estats Units a Cuba. Precisament els responsables de les delegacions argentina i cubana van protagonitzar un agre enfrontament durant la sessió plenària; el primer va acusar el govern de l’illa caribenya de violar els drets humans i el segon, els argentins d’acudir a “rebentar” la cimera. El representant del president Javier Milei (un dels líders absents), l’ambaixador Eduardo Acevedo, va proposar que els països participants (19 dels 22 de la regió perquè no han enviat representant ni Mèxic, ni Veneçuela, ni Nicaragua) subscrivissin un document que recollís únicament els punts de consens, alternativa que van rebutjar la resta. Aquesta ha estat la cimera amb menys caps d’Estat i de Govern des que van començar a celebrar-se el 1991 (Andorra s’hi va sumar el 2005). Únicament han assistit el rei espanyol, Felip VI, el president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, el cap de Govern, Xavier Espot, i el president amfitrió, Daniel Noboa, l’únic llatinoamericà.

Durant la celebració de la sessió plenària, Espot va fer una crida a la cooperació i al diàleg en favor del futur pròsper a la regió. El cap de Govern va sortir en defensa de la cooperació multilateral per afrontar els desafiaments globals tals com el canvi climàtic i la bretxa digital. Sobre aquesta última qüestió, va compartir els avenços d’Andorra en matèria de digitalització i la voluntat de donar continuïtat al Fòrum digital de l’espai iberoamericà per tal de compartir les bones pràctiques per al desenvolupament d’una digitalització igualitària i inclusiva. El cap de Govern va corroborar, alhora, el compromís amb la Carta Mediambiental adoptada a la Cimera de Santo Domingo, que aposta per les polítiques que equilibrin el creixement econòmic amb la conservació del medi ambient. Espot també es va referir a la diversitat cultural i el multilingüisme com a elements essencials per a la comunicació i la tolerància i es va referir a la iniciativa compartida amb Guatemala de promoure una resolució a l’Assemblea General de les Nacions Unides per incentivar l’ús més freqüent i paritari de les sis llengües oficials de l’organisme. Finalment, Espot va traslladar a Felip VI el condol per les víctimes de les riuades i la solidaritat i el suport a tots els territoris afectats per fenòmens meteorològics extrems fruit del canvi climàtic.

Xavier Espot ha viatjat a l’Equador amb la ministra Imma Tor i l’ambaixadora i coordinadora per a la cimera, Eva Descarrega.