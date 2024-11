Admesa la querella de la mare del jove del CBD contra dos policies

Verificat per

La Batllia ha admès a tràmit la querella formulada per la mare del jove del CBD contra dos policies, acusant-los d’omissió del deure de persecució de delictes. Així ho ha decidit el batlle Eduard Canut. La mare del jove, Mercedes Chamorro, acusa els agents de no haver investigat l’activitat de venda de cannabidiol (CBD) al país, el mateix compost pel qual el seu fill, Adrián, està sense llibertat amb presó preventiva.

La querella admesa a tràmit acusa els agents d’omissió de deure en la persecució de delictes. Segons la legislació, els funcionaris tenen l’obligació de perseguir i investigar qualsevol activitat que pugui constituir un delicte. El delicte, que pot implicar fins a dos anys d’inhabilitació per a càrrecs públics, es fonamenta en la falta de diligència dels agents per iniciar una investigació sobre la possible activitat delictiva denunciada, fet que, segons Chamorro, posa en evidència una actuació omissiva de les autoritats andorranes.