L’Empresa Familiar no es mulla en l’acord amb la Unió Europea

Setmanes després que la Confederació Empresarial Andorrana donés el seu suport “crític i vigilant” a l’acord d’associació, un dels pares fundadors de la patronal, l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), encara no pren partit. L’entitat que presideix Daniel Armengol va evitar mullar-se sobre la qüestió, sabent que el calendari incert i els dubtes inherents a la tipologia de l’acord juguen a favor seu, i fia el seu suport al grau i la possibilitat d’acompanyament de l’executiu a les empreses andorranes dins el tauler de joc del mercat comú.

“Hem de saber si les empreses andorranes podran ser competitives”

“Volem saber la capacitat d’acompanyament que el Govern pot oferir” Daniel Armengol, President de l’EFA

“Els beneficis de l’acord són evidents, però hem de saber si les empreses andorranes podran ser competitives en un mercat de 400 milions d’habitants”, va comentar el president de l’EFA, Daniel Armengol. I va recordar que des de la represa de l’activitat política després de l’estiu, l’EFA va iniciar reunions amb les formacions parlamentàries i el mateix Govern, les quals va assegurar que continuaran. “Volem saber exactament la capacitat d’acompanyament que el Govern pot oferir”, va indicar Armengol, que va apuntar que l’acompanyament “s’està acabant de valorar” amb el mateix administrador. La situació actual de l’acord bufa de cara a la posició de l’EFA. Amb un calendari que encara no està definit i que depèn de la decisió del Consell de la Unió Europea sobre si és mixt o no, que ja s’ha estat dilatant i prorrogant-se en el temps durant moltes setmanes, no hi ha gens de pressa a l’entitat per decantar-se. “Els timings són diferents si l’acord és mixt o no. Si el referèndum fos al maig i s’hagués d’aprovar l’acord en el segon semestre del 2025, ja acceleraríem el procés”, va indicar Armengol, afegint que “en vista que no hi ha referèndum encara, preferim prioritzar les negociacions amb el Govern”.

Aquestes declaracions es van fer ahir en el marc de la presentació del 22è Fòrum de l’EFA, que tindrà lloc el 29 de novembre a l’Sport Hotel Village, i que tractarà dels reptes i les oportunitats de la IA en les empreses familiars. Entre els conferenciants convidats destaquen el fundador de Purpose Alliance, Francisco Palao; l’informàtic teòric i físic Ramon López de Mántaras; la directora del centre de recerca Intelligent Data Science de l’UPC, Katrina Gibert, i el copresident del grup Barceló, Simón Pedro Barceló. El discurs de clausura el farà Armengol, i el cap de Govern, Xavier Espot, tancarà la jornada amb un altre parlament.