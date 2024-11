L'arresten per possessió de drogues i insulta els agents

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Arrestat un home, de 56 anys, per possessió de drogues a Andorra la Vella. La policia va efectuar-li un control, sota la sospita que l'individu podria trobar-se en possessió d'estupefaents. L'escorcoll va permetre trobar quatre embolcalls de cocaïna, que entre tots ells sumaven prop de 4 grams d'aquesta substància. Durant tot aquest procés, el detingut va insultar contínuament els agents de policia, que se'l van endur com a presumpte autor de delictes contra la salut pública i contra l'honor.

Pel que fa a la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues, el cos ha realitzat quatre intervencions durant aquesta setmana. La primera, dilluns a la tarda, quan van controlar un turista de 45 anys, amb una taxa d'alcoholèmia d'1,84. Els agents van decidir aturar-lo perquè se'l va detectar fent maniobres estranyes al port d'Envalira.

Dimecres, a la carretera dels Cortals un home, de 39 anys, va decidir parar el seu cotxe quan va veure la patrulla, fet que va fer sospitar la policia, que el va sotmetre a la prova de l'alcohol, i va donar una taxa de 2,27. L'home ja hauria patit un accident, ja que la part davantera del seu cotxe tenia un fort cop, a més, perdia líquid refrigerant, que els bombers van haver de retirar de la calçada. La mateixa matinada, el cos va detenir una conductora de 23 anys per conduir sota els efectes de les drogues. Per últim, aquesta matinada de divendres, un home de 27 anys ha donat positiu amb una taxa d'1,30, per la qual ha estat arrestat.