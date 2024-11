Espot fa una crida a la cooperació i el diàleg per superar els reptes actuals

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern ha fet una crida a la unitat i la solidaritat, subratllant que, només a través de la cooperació i el diàleg, es podran superar els desafiaments actuals i construir un futur pròsper per a la regió iberoamericana. Així ho ha esmentat en el seu discurs a Cuenca, Equador, on se celebra la Cimera Iberoamericana. Espot ha destacat la importància de la cooperació multilateral per afrontar els desafiaments globals com el canvi climàtic i la bretxa digital, tot compartint els avenços d'Andorra en matèria de digitalització, i mostrant la voluntat del país de donar continuïtat al fòrum digital de l'espai iberoamericà.

Durant el seu discurs, el cap de Govern també ha destacat la importància de la diversitat cultural i el multilingüisme com a elements essencials per a la comunicació i tolerància entre pobles. En aquest sentit, s'ha referit a la iniciativa d'Andorra, juntament amb Guatemala, de promoure una resolució de les Nacions Unides per incentivar l'ús més freqüent i paritari de les sis llengües oficials de l'organisme.

Espot també ha volgut traslladar al rei Felip VI el seu suport i la solidaritat d'Andorra amb el poble d'Espanya pels fenòmens meteorològics adversos que han patit recentment, i ha corroborat el compromís amb la carta mediambiental adoptada a la Cimera Iberoamericana de Santo Domingo.

Reunions bilaterals amb diversos mandataris

Xavier Espot ha pogut dialogar amb diversos mandataris presents a la ciutat de Cuenca, entre ells el secretari general iberoamericà, Andrés Allamand, on s'han tractat temes de l'actualitat política i econòmica internacional i on s'ha corroborat la voluntat de consolidar el fòrum digital de l'espai iberoamericà, impulsat per Andorra, com un espai per afrontar els desafiaments i aprofitar les oportunitats de la digitalització i la connectivitat.

Per altra banda, el cap de l'executiu ha agraït al president de l'Equador, Daniel Noboa, l'acollida a la ciutat de Cuenca i l'ha felicitat per l'organització de la Cimera. Els dos mandataris han acordat reforçar la col·laboració en l'àmbit econòmic i financer.

Després de la celebració de la Cimera de caps d’Estat i de Govern s’ha traspassat la secretaria pro tempore de la XXX Cimera Iberoamericana a Espanya.