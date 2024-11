Els socorristes reclamen regular la rotació dels horaris i el lloc de treball

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Sous baixos i mal regulats, desplaçaments no pagats i exercici de funcions no conformes amb la categoria salarial. Són les principals queixes laborals dels socorristes aquàtics, que han iniciat el procés per constituir-se en una branca pròpia a l’USdA. La setmana vinent es reuniran per abordar les reivindicacions i posar en comú els problemes detectats a les diferents empreses que ofereixen aquest servei (Stage i NouFitness, principalment; però també els serveis privats dels centres esportius del Palau de Gel i AnyósPark o d’algun hotel, com ara l’Hermitage). Des de l’USdA es calcula que hi ha una seixantena de vigilants aquàtics al país.