Detingut per agredir la parella i la filla menor quan va defensar la mare

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Detingut un home, de 44 anys, per agredir la seva parella i la filla menor de la dona. La policia informa que l'arrestat primer va colpejar la seva companya i, tot seguit, a la nena que es va voler interposar entre l'agressor i la mare per defensar-la. Els fets es van produir dijous a la nit, al domicili de les tres persones implicades, i la policia va intervenir i es va endur l'home com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral.