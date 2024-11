La detinguda per prostitució i drogues està videovigilada

Un nou cas d’intent d’autòlisi a la Comella va fer saltar les alarmes al centre penitenciari la matinada d’ahir. En aquest cas, la reclusa que va amenaçar de posar fi a la seva vida és una de les dues dones arrestades dimarts per exercir la prostitució en un pis d’Escaldes, segons va poder saber el Diari. La detinguda, de 24 anys, va amenaçar de suïcidar-se poc després de ser traslladada a la presó de la Comella. Nascuda a Colòmbia i també amb passaport espanyol, la dona és la mateixa que va controlar la policia en un bus a la frontera del riu Runer amb 44,4 grams de cocaïna rosa.

En vista de l’agreujament de la situació i de l’estat de gran alteració de la dona, els agents del centre penitenciari van activar immediatament el protocol d’atenció en aquests casos i la jove va ser traslladada a l’hospital. Al centre hospitalari va rebre l’atenció mèdica necessària i se li va fer una avaluació mèdica per conèixer el seu estat de salut. A l’hospital va passar el matí i més tard, al migdia, va retornar cap a la Comella, on va ser ingressada en una cel·la de videovigilància per evitar qualsevol mena de conducta que posi en perill la seva integritat.

Les dues dones detingudes per prostitució van ingressar a la Comella passada la una de la matinada d’ahir per ordre judicial. Les internes van ser sotmeses a les proves mèdiques habituals i va ser en aquest moment quan la jove de 24 anys es va alterar i va amenaçar d’autolesionar-se, fet que va provocar que els funcionaris del centre es decidissin per activar el protocol establert en aquestes situacions. Tanmateix, cal incidir que la dona va arribar amb una ordre de la Batllia de ser ingressada en una cel·la de videovigilància perquè ja hauria protagonitzat algun episodi d’autolesions que constava en el seu historial.

La companya de la detinguda és la dona de 38 anys que portava el pis d’Escaldes on s’estaria exercint la prostitució, la qual va quedar ingressada a la Comella.