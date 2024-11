DA vol retardar mig any la cessió obligatòria de pisos buits

Publicat per Dani Silva Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari de DA ha presentat aquest migdia les 48 esmenes que han fet a la llei òmnibus. Tot i que la majoria d'elles són de caràcter tècnic i precisions d'alguns punts, algunes tenen un tint més polític. Una d'aquestes és el temps de marge de sis mesos que volen donar als propietaris de pisos buits per tal d'evitar la cessió forçosa del domicili. En aquest sentit, proposen que la mesura no entri en vigor fins sis mesos després de l'aprovació de la llei per donar "un temps d'adaptació als propietaris", segons ha dit el president parlamentari del grup, Jordi Jordana. A més, volen que es comptabilitzi el consum zero dels pisos a partir dels divuit mesos anteriors a l'entrada en vigor de la llei. Aquest és l'únic punt al qual volen donar aquest temps extra.

Altres de les esmenes més transcendents a escala política són les relatives a la inversió estrangera. La formació pretén reforma la definició de la inversió estrangera i apujar, així, el llindar del que se la considera. En aquest sentit, i tal com demanaven certs col·lectius com la patronal, el llindar del qual es considera participació estrangera passa del 25% al 50% o superior. "Fa deu anys que està establerta així la participació i canviar-ho era un problema", ha apuntat Jordana, que reconeix que han parlat amb diferents notaris i que els han dit que seria molt "farragós" mantenir el llindar del 25% per a les noves societats i l'actual per a les antigues. "Hem descartat fer dues tipologies perquè els operadors ens ho han recomanat", apunta.

