La coordinadora promou una nova mobilització civil

La Coordinadora per un Habitatge Digne va convocar ahir un acte per demà per commemorar el primer aniversari del col·lectiu. La trobada ha de servir per abordar “la necessitat de tornar a mobilitzar-nos a Andorra”. En un comunicat, els convocants afirmen que les mesures adoptades per part de les institucions són “insuficients” i que els abusos dels grans tenidors i especuladors “no s’aturen”. És per això que consideren que “cal assistir” a la manifestació del pròxim 6 de desembre a la Seu d’Urgell organitzada per Pirineu Viu.