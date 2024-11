Càritas ajudarà a reconstruir algun edifici públic de la Comunitat Valenciana

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Càritas Andorrana ha fet dues accions per ajudar als damnificats per la DANA de la Comunitat Valenciana i aviat té la intenció de fer-ne una tercera. Des de l'organisme volen fer una aportació econòmica que serveixi per reconstruir algun edifici malmès pel desastre natural, com per exemple una "escola o un centre de salut", ha explicat la presidenta de Càritas Andorrana, Anna Villas.

Es tracta d'un projecte més a llarg termini perquè l'entitat benèfica del Principat està en contacte amb Càritas València i estan a l'espera que els diguin si se'ls ha "d'ajudar" en fer alguna reconstrucció. Dins del país, l'agència d'ajuda també continua ajudant als andorrans, ja que aquest divendres han organitzat un sopar benèfic amb uns 160 assistents, pel qual els diners recaptats aniran destinats per accions socials d'Andorra.

No fa gaire un tràiler i tres furgonetes carregades amb productes de primera necessitat van sortir per ajudar als valencians. També es van obrir tres comptes bancaris perquè els ciutadans del Coprincipat poguessin fer donacions econòmiques, uns dipòsits que encara s'hi poden enviar diners, ja que l'entitat encara els "tenim obert i fins que no ens diguin de València que necessiten una cosa concreta ho deixem obert perquè la gent hi pugui col·laborar quan pugui", ha mencionat Villas. La tercera iniciativa serà ajudar-los a reconstruir algun edifici i tot i que no està decidit quin tipus d'infraestructura serà fins que des de València els hi comuniquin, Càritas Andorrana té clar que ha de ser un edifici social i d'ús públic.

Càritas Andorrana també té la mirada posada en temes nacionals. Aquest divendres l'organisme ha celebrat un sopar solidari amb l'objectiu de recaptar diners per projectes socials. "Entre 160 i 165, a la llista hi ha hagut alguna baixa a última hora, però també hi ha taula zero, o sigui gent que ha col·laborat i no ha pogut venir", ha detallat la presidenta. El preu del sopar ha estat de 75 euros, 35 dels quals aniran destinats en projectes solidaris. Durant l'àpat també es portarà a terme una rifa, pel qual es sortejarà un quadre de l'artista Francesc Galobardes. De moment encara no s'han fet els primers recomptes i, per tant, no hi ha dades de l'aconseguit. L'any passat es van obtenir 6.000 euros.

Villas també ha explicat que l'any passat Càritas Andorrana va atendre 1.568 usuaris i la sensació és que les xifres són semblants en aquest 2024. "La sensació és que es manté, ho he preguntat a les treballadores socials i elles creuen que es mantindrà, no hi haurà molta diferència", ha declarat la responsable de l'entitat.