Aval de mares i pares al replantejament de l’ús de la tecnologia a les aules

El secretari d’Estat d’Educació, Josep Anton Bardina, i la directora de l’Escola andorrana, Olga Moreno, van traslladar dimarts a l’Associació de Mares i Pares de l’Escola Andorrana (Ampaea) el contingut del pla pel bon ús de la tecnologia als centres educatius. Un recull d’eixos d’actuació que convenç l’entitat. “El que vam veure és que no tan sols és una decisió al voltant dels iPads”, va assenyalar la gerent de l’entitat, Mireia Muñoz. El canvi de les tauletes a partir del curs que ve per un nou dispositiu (Chromebook) que serà propietat de l’escola –tot i que cada aparell estarà lligat a un alumne– té l’aprovació del col·lectiu pel major control que suposarà en l’ús que en fan els estudiants, perquè sigui estrictament pedagògic. A més, Muñoz va destacar que es podran fer verificacions per detectar possibles mals usos. Tot plegat en pro d’una utilització que eviti les distraccions que admeten els mateixos estudiants.

Però l’entitat també destaca del pla que hi hagi una anàlisi per cicle educatiu per decidir quin paper han de tenir les eines tecnològiques en cada etapa educativa per “no comprar per comprar”, que s’hagi fet una diagnosi prèvia amb una enquesta a docents i alumnes –els resultats s’han de presentar pròximament– i que es compti amb les famílies en tot aquest procés. El col·lectiu reivindica la necessitat que qualsevol canvi estigui acompanyat d’una avaluació, d’un autoanàlisi en favor de la millora i per corregir allò que toqui si es detecten disfuncions. També ho emmarca en l’actuació per revertir els mals resultats que han donat els informes PISA. I perquè en un entorn de constant canvi “potser d’aquí a dos o tres anys es veu d’una altra manera”.

CONVIVÈNCIA

Durant la reunió, es van abordar altres qüestions, com ara l’ampliació del programa esport-estudi a d’altres disciplines i no únicament l’esquí, i el secretari d’Estat i la directora del sistema educatiu van manifestar als responsables de l’entitat que compten amb ells per a la taula de treball que abordarà el clima de convivència a les escoles de segona ensenyança arran d’episodis com el viscut a Encamp, que va acabar amb expulsions per als implicats en una agressió. “Els conflictes sempre hi són”, va manifestar Muñoz, que va recordar que de vegades s’originen a fora i acaben entrant al centre educatiu i a l’inrevés, i que no s’han de focalitzar en una sola escola. Per a l’entitat és positiu que s’abordi aquestes problemàtiques amb els professionals concernits.