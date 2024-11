Andorra Endavant presenta una esmena a la totalitat a la llei òmnibus

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari Andorra Endavant ha presentat una esmena a la totalitat a la llei òmnibus en considerar que el projecte actual és "excessivament" intervencionista i pot tenir efectes adversos. Els tres consellers generals demanen el retorn del projecte de llei al Govern perquè creuen que la proposta podria acabar creant una situació que compliqui, "encara més", l'accessibilitat a l'habitatge. "El projecte de llei vulnera greument la propietat privada i no respecta la Constitució" ha apuntat la presidenta del grup parlamentari, Carine Montaner.

Andorra Endavant també ha presentat diverses esmenes a l'articulat del projecte, amb l'objectiu d'introduir millores substancials de fons en l'àmbit de l'habitatge, ha apuntat el grup, tot remarcant que "el que hem fet ha estat eliminar la cessió obligatòria dels pisos buits" ha afirmat Montaner. Entre aquestes esmenes, destaca la regulació anual, mitjançant decrets, del lloguer dels habitatges públics o els generats a través de col·laboracions publicoprivades, amb la garantia, apunta el partit, que els ciutadans andorrans i residents de més de 7 anys tinguin accés a lloguers assequibles. Lloguers que el grup demana que el seu preu vingui establert pel ministeri competent, i que no sigui superior al 30% dels ingressos mensuals de la unitat familiar. "Per tenir accés a lloguers assequibles, tots els adults de la unitat familiar han d'estar treballant, sempre que no tinguin impediments de salut, o algun d'ells cursi estudis acadèmics" explica Montaner.

Respecte a la inversió estrangera en béns immobles, Andorra Endavant proposa que els inversors forans obtinguin l'autorització sempre que la inversió estigui alineada amb els objectius d'habitatge de lloguer assequible o amb la renovació d'edificis dins d'una col·laboració publicoprivada que es posin al mercat sota lloguer assequible. A més, el grup proposa que l'inversor estranger pugui comprar pisos amb un import mínim de 800.000 euros, parcel·les on hi hagi la possibilitat de construir un sol habitatge unifamiliar de tipus xalet o edifici de pisos de lloguer assequible, o aquests ja estiguin construïts.

En aquest sentit, el partit demana que els inversors hagin de demostrar solidesa financera i presentar un pla d'inversió detallat, i que aquests projectes generin un alt valor afegit en sectors clau per al desenvolupament del país.

Una de les altres esmenes a l'articulat destacables és la dels habitatges amb llicència turística, on la formació vol que es congelin les noves sol·licituds, excepte les de llicències de 5 estrelles per a habitatges situats a peu de pista, i demana que la llicència d'habitatge d'ús turístic estigui vinculada a l'immoble, i aquesta no es perdi per canvi de titularitat. Finalment, Andorra Endavant proposa pujar el llindar d'exempció fiscal ITP per la compra d'un bé immobiliari a 600.000 euros per tal de facilitar l'accés a la propietat de la classe mitjana andorrana.