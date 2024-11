Xavier Cañada, nou coordinador per Europa de la xarxa de migrants i tràfic de persones

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Raonador del Ciutadà andorrà, Xavier Cañada, ha estat nomenat coordinador per Europa de la xarxa de migrants i tràfic de persones de la Federació Iberoamericana del Ombudsman (FIO). Així s'ha fet públic, a través d'un comunicat, on s'informa que Cañada coordinarà els ombudsmans d'Espanya i Portugal. El nou coordinador s'ha mostrat agraït per "confiar en la meva capacitat i motivació sobre la protecció dels drets fonamentals de les persones migrades", però també pel "reconeixement explícit a la representació internacional que Andorra i una institució pública com el Raonador del Ciutadà por desenvolupar en el si de la FIO".

L'anomenada 'Red de Migrantes y trata de personas' té com a objectiu el desenvolupament d'investigacions o informes que permetin visibilitzar les vides de les persones migrants. Entre les tasques que haurà de desenvolupar Cañada es troben entrevistes i investigacions tècniques per recollir informació, emetre recomanacions dirigides a les institucions públiques per dur a terme accions per protegir les persones migrants, entre d'altres.