Trenta-un pisos de lloguer assequible al mercat aquest any

Govern posarà al mercat 31 pisos de lloguer assequible abans que s’acabi l’any. La previsió inicial era que el 2024 tanqués amb 68 pisos nous disponibles, però Conxita Marsol va explicar ahir a la roda de premsa posterior al consell de ministres que finalment només els pisos de Sant Julià i els de l’antic hotel Àrtic s’inclouran a l’oferta a temps. La titular d’Habitatge va explicar que els primers seran a final de novembre, quan es convocarà l’oferta dels pisos de l’edifici de l’avinguda Verge de Canòlich, que compta amb quatre vivendes de tres habitacions “molt adequades per a famílies”, va afegir Marsol.

“La previsió és que cada mes o mes i mig es pugui ampliar l’oferta d’habitatge” Conxita Marsol, Ministra d’Habitatge

Amb els de Sant Julià, Govern vol treure també els 27 pisos de l’antic hotel Àrtic, però queda pendent la signatura de les escriptures per completar la compra, que es va ajornar per la construcció de l’accés a l’immoble, i això podria retardar-ne la disponibilitat fins a “principi de desembre”, segons va explicar Marsol, que va avançar que la setmana vinent es faran públics els preus dels lloguers.

Els pisos del carrer Roureda de Sansa d’Andorra la Vella finalment se’n van a “abans del març” del 2025, segons va dir Marsol. Els habitatges de la capital sortiran juntament amb els 23 pisos de Canillo, que en un principi també estaven previstos per enguany.

Després d’aquestes primeres vivendes, el calendari de Govern dicta que “cada mes o mes i mig es pugui ampliar l’oferta d’habitatge”, va assenyalar Marsol, que va explicar que les 20 vivendes d’Encamp i les 70 d’Arinsal estaran disponibles abans de l’agost. Més tard es posaran a disposició de la ciutadania els de la Borda Nova amb la previsió d’haver ofert uns 300 pisos a mitjan 2026, que augmentarien a 350 a final d’any.

L’objectiu és que a final de la legislatura hi hagi 500 unitats de lloguer del parc públic amb els de l’avinguda del Pessebre d’Escaldes, els del Cedre d’Andorra la Vella i els de la Borda Nova 2. Marsol va celebrar que l’oferta pública donarà resposta als neguits de la ciutadana per quan acabin les pròrrogues de lloguer el 2027 i que a la vegada serviran per mantenir a ratlla els preus dels lloguers dels propietaris privats que estiguin al mercat.

D’altra banda, ahir també es va aprovar l’adjudicació de la primera fase de les obres de rehabilitació de l’edifici de l’antic hotel Casamanya, a Ordino, perquè pugui acollir les dependències del ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, així com espais per al comú d’Ordino i per al quart. L’adjudicació es va fer per un import d’1.126.000 euros i un termini d’execució de 29 setmanes. La fase 1 preveu l’enderroc de l’aparcament annex i la construcció de l’estructura del nou pàrquing.

ÈXIT DE LA DIGITALITZACIÓ

S’esgota la partida de 546.460 euros per a la digitalització de les empreses. Es van rebre 167 sol·licituds per adherir-se al programa gràcies als paquets d’iniciació.

AJUDA A VALÈNCIA

Aprovada la donació de 33.000 mascaretes, entre altre material de protecció adquirit durant la pandèmia als afectats per la dana a la Comunitat Valenciana.