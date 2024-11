Susanna Vela demana pel funcionament i les dades del tercer pagador

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Susanna Vela ha entrat una bateria de preguntes escrites per conèixer el funcionament del règim del tercer pagador. En concret vol saber la xifra de persones que es beneficien d'aquest règim, quins imports representen. També ha demanat per l'estat i el calendari de la recepta electrònica, la targeta sanitària i per l'anàlisi d'ampliació del règim del tercer pagador.