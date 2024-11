El Superior espanyol deixa en mans de la via penal la rogatòria a Rajoy

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia espanyol (TSJ) ha tancat l’últim serrell de la comissió rogatòria d’Andorra sobre l’expresident del govern veí Mariano Rajoy per l’operació Catalunya, ja que ha rebutjat pronunciar-se sobre la tramitació de l’auxili judicial en entendre que l’assumpte ja ha estat resolt a l’Audiència Provincial de Madrid per la via penal.

“No es pot oblidar que aquest procediment de drets fonamentals té el mateix objecte processal (la comissió rogatòria internacional) que el recurs d’apel·lació seguit davant de la secció segona de l’Audiència Provincial” per presumptes coaccions contra responsables de BPA per suposadament obtenir informació de polítics catalans.

L’advocat Alfons Clavera va explicar ahir que l’aute sobre el contenciós administratiu dona via lliure a la Batllia per tornar a demanar la comissió rogatòria amb una nova narració en què es detallin els presumptes delictes, amb una relació succinta dels fets presumptament comesos, individualitzant les conductes i els delictes, tal com es preveu a l’article 14 del Conveni europeu d’assistència judicial en matèria penal.