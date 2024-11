Presentació de la temporada d’hivern als països veïns

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La temporada d’hivern del Principat marxa als països veïns per presentar-se. Andorra Turisme i Grandvalira Resorts han iniciat una ronda de desplaçaments a ciutats com Barcelona, Madrid, Tolosa i París, on es trobaran amb els mitjans de cada ciutat, per “presentar l’oferta global del país”. De fet, la trobada amb els mitjans de la capital catalana ja s’ha celebrat, amb més d’una cinquantena, on s’han exposat els projectes més destacats: la col·laboració amb National Geographic; la nova marca Shop In Andorra - Experts en Compres, o l’estratègia per arribar a mercats més llunyans de la mà d’Andorra Selected, el segell destinat al turisme prèmium.