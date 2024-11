Pintos s’oposa a la cessió forçosa i al tracte acordat per als pisos turístics

El conseller general no adscrit, Víctor Pintos, ha entrat a tràmit diverses esmenes al projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, entre les quals destaca la supressió de la denominada cessió forçosa dels pisos buits i deixar sense efecte la retirada de permisos a pisos turístics.

El conseller liberal va explicar ahir que les esmenes concorden amb el seu ideari polític, i per això proposa alguns canvis que, en realitat, suposarien una modificació total de la llei òmnibus. Pintos va defensar que “en cap cas es pot obligar un propietari a cedir el pis de manera forçosa”. El polític proposa fer pedagogia i que es tracti d’una decisió voluntària, però alhora també una sanció de 10.000 euros l’any “als propietaris que no els cedeixin si en realitat es consideren buits”, que ve a ser una quantitat idèntica al que reclama el Govern però per la via impositiva.

“En cap cas es pot obligar un propietari a cedir el pis de manera forçosa”

“Treure permisos a pisos turístics atempta contra la seguretat jurídica” Víctor Pintos, Conseller liberal

Quant a l’intens debat sobre els apartaments turístics, el conseller s’oposa a l’efecte retroactiu a persones a qui es va atorgar el permís: “No es pot ara retirar-lo, atempta contra la seguretat jurídica.” En total són 17 esmenes. S’ha recollit la demanda de la CEA perquè el règim d’inversió estrangera afecti una societat mercantil en la qual la participació estrangera sigui superior al 49%. Pintos considera que per a un major control s’ha de fixar que estan subjectes a autorització administrativa prèvia les empreses que vulguin canviar l’objecte social “per evitar un frau de llei”. També defensa un canvi a l’article 6 del projecte sobre inversió estrangera i que es faci una “excepció en la promoció d’habitatges de lloguer”. Tanmateix, demana prohibir la inversió directa estrangera sempre que no sigui per llogar. Pintos és partidari de no limitar la compra d’habitatges a les persones físiques si es destinen a habitatges, tal com es preveu per a una societat. Una altra esmena destacada és suprimir l’impost de transmissions immobiliàries si es tracta d’una concessió. Tampoc està d’acord amb el gravamen de 100 euros per metre quadrat “d’acord amb una definició dels pisos buits que és una llei del 2019” .