Més de 800 argentins han arribat sense feina ni habitatge garantits

Més de 800 temporers argentins arribats recentment al Principat per treballar no tenen allotjament assegurat ni feina confirmada. Són el 40% del total d’argentins (2.200) que han entrat al país durant l’inici temporada d’esquí, que tot just comença a arrencar. La xifra la va donar ahir Marcelo Ponce, president de l’associació Argentinos en Andorra.

Ponce va indicar que “la gran majoria” dels treballadors (60%-65%) sí que tenen un habitatge (pis, pensió, aparthotel...) on viure amb regularitat i un contracte de feina. Alguns esperen ara que la temporada s’inauguri oficialment per poder començar a treballar: “Molts estan fent feines de manteniment als hotels.” Ponce va informar, però, que “l’arribada més nombrosa de treballadors amb feina i allotjament tancats es donarà en els pròxims quinze dies”. Seran empleats als quals només els caldrà tramitar els permisos a Immigració: “Ho tenen tot resolt, pràcticament.”

Del grup del 40% que no té pis ni feina, el que més preocupa a Ponce és la recerca d’allotjament: “Comencem a veure ofertes de llits i sofàs. Recomanen denunciar qualsevol abús i mala praxi; de llogaters, immobiliàries, propietaris... La necessitat fa que s’accedeixi a pagar per una habitació rellogada, per exemple. Coses no permeses. Tothom té uns drets i unes obligacions: les dues parts que signen un contracte.”

INFORMACIÓ VERAÇ

Ponce també va alertar sobre l’oferiment de feines pagades en negre. “Cada desembre comencem a veure com apareixen ofertes en negre, de manera amagada. Sobretot quan arriben els caps de setmana importants, de gran afluència. Els empresaris contracten treballadors per un dia, per unes hores...”

Des d’Argentinos en Andorra insisteixen –des de les xarxes socials– a deixar molt clar quin és el funcionament del sistema laboral andorrà: “Cal fer molta pedagogia, oferir recomanacions. Per als llatinoamericans és habitual treballar en negre, per una qüestió de necessitat. I el problema és que no coneixen la realitat d’Andorra, on això es considera mala praxi de l’empresari, però també del treballador. Volem evitar que la mà de la llei perjudiqui un treballador. S’ha d’informar de la millor manera, amb veracitat.”

Cal recordar que fa quinze dies el president d’Argentinos en Andorra ja va comunicar que s’havia assolit una xifra de 1.600 temporers argentins al Principat i que es treballa amb la previsió de superar els 5.000.

Una última reclamació de Ponce és la relativa al transport públic nocturn: “Estem en espera de veure com s’implementa el bus nocturn cap al Pas de la Casa i com es millora la freqüència horària de tot el servei de nit.”