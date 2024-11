L'octubre tanca amb 303 persones en recerca de feina

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La xifra d'atur ha patit un lleuger ascens durant el mes d'octubre. En concret, 303 persones es troben en recerca de feina a Treball, segons les dades del departament d'Estadística. Aquesta xifra suposa un augment del 0,3% respecte al setembre, on hi havia 302 demandants de feina. No obstant, aquesta dada de l'octubre representa un descens significatiu respecte al mateix període de 2023, amb 346 persones en atur, el que suposa una variació del 12,4%.

La majoria de demandants de recerca de feina, és a dir el 83,8%, fa menys de 6 mesos que es troben en aquesta situació. Tenint en compte l'edat, el tram de 40 a 59 anys concentra la majoria de demandants de feina. Pel que fa al sexe, el número d'homes en recerca de feina és lleugerament que el de dones (50,8% i 49,2% respectivament).

Pel que fa als demandant en millora és de 210 persones, tres menys que al setembre, el que significa un descens de l'1,4%. Si tenim en compte l'octubre de l'any anterior, la variació negativa s'accentua amb una xifra de 269 persones, que representa una baixada del 21,9%. El nombre total de llocs de treball oferts és de 1.561, un 10,2% més que al setembre, quan s'oferien 1.416. Tot i això, aquest aspecte pateix un evident descens respecte a l'octubre del 2023 quan hi havien 2.574 ofertes de treball.