L'EFA encara no es posiciona sobre l'acord d'associació

Publicat per Dani Silva Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Empresa Familiar Andorra (EFA) encara no dona el sí a l'acord d'associació amb la Unió Europea. Després de les reunions amb les diferents formacions parlamentàries i el Govern, l'entitat vol acabar de saber el grau d'acompanyament a l'exterior que podrà donar l'executiu a les empreses del país. "Els beneficis de l'acord són evidents, però hem de saber si les empreses andorranes podran ser competitives en un mercat de 400 milions d'habitants", ha comentat el president de l'EFA, Daniel Armengol. En aquest sentit, tant l'EFA com Govern continuaran les reunions i Armengol ha manifestat que, com encara el calendari ni la tipologia de l'acord està clar –fet que pot dilatar en el temps el referèndum–, no es volen precipitar per tenir totes les conclusions possibles.

Aquestes declaracions s'han fet en el marc de la presentació del 22è Fòrum de l'EFA, que tindrà lloc el 29 de novembre a l'Sport Hotel Village, i que tractarà dels reptes i les oportunitats de la IA en les empreses familiars.

La benvinguda de la jornada serà a càrrec del secretari d'estat de transformació digital i telecomunicacions, Marc Rossell, que parlarà sobre com Andorra i la UE acoten la IA. Els tres grans bancs del país tindran presència i els seus presidents i conselleres delegats presentaran els tres grans temes del fòrum. Antoni Pintat, el president de Creand, tractarà l'anàlisi predictiva de la IA; Lluís Alsina, conseller delegat de Morabanc, sobre com la IA és una palanca de progrés per a les empreses familiars i Manel Cerqueda Donadeu, el president d'Andbank, sobre la relació de la intel·ligència en el dia a dia de l'empresa. Entre els convidats, destaca el copresident del grup Barceló, Simón Pedro Barceló. El discurs de clausura el farà el cap de Govern, Xavier Espot.