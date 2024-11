L’avaluació psiquiàtrica a la mare serà determinant per imputar-la

Els tres elements claus en el futur judici per la mort de la menor presumptament a mans de la mare a Coll de Nargó rauen en l’informe psiquiàtric sobre l’estat mental de la mare, l’informe toxicològic de l’autòpsia de la menor i la declaració de l’acusada davant dels mossos d’esquadra de dissabte passat, quan la van detenir i van trobar el cos de la nena.

Pel que fa al primer aspecte, la defensa sol·licitarà l’anàlisi psiquiàtric de la mare amb vista al judici per saber si la dona és imputable o no i, també, si li són aplicables eximents parcials o atenuants. L’informe servirà per traçar la línia de la defensa i determinarà el grau de responsabilitat de l’adulta en el crim. En segon terme, quant a l’informe toxicològic de la menor, aquest determinarà la causa exacta de la mort i la quantitat i el tipus exacte de substàncies que la mare va subministrar a la petita. Fonts expertes en el cas creuen que aquest trigarà a estar fet i apunten com a eix central del cas aquests dos informes –un altre aspecte que també s’haurà de tenir en compte és la declaració de la mare. Els dos primers elements poden dilatar en el temps el procediment penal, juntament amb les diligències que s’obrin des del jutjat i la quantitat de testimonis que cridin a declarar.

LI VOLIA FER “UN FAVOR”

El motiu que al·lega la mare per conduir la seva filla cap a la mort amb el subministrament de fàrmacs era “per fer-li un favor”. L’adulta va declarar davant els mossos d’esquadra –davant del jutge es va acollir al dret de no fer-ho– que volia evitar el patiment a la filla perquè no passés per tot el que ella estava passant, segons les fonts.

L’historial mèdic de la mare es remunta als 14 anys, quan va iniciar el tractament psiquiàtric. La dona està diagnosticada de trastorn de la personalitat (Clúster B) i de depressió major recurrent i, segons les mateixes fonts, la dona havia intentat llevar-se la vida en diverses ocasions i el moment pel qual estava passant ara “era dels pitjors que havia patit”. De fet, una de les sensacions que tenen les persones que han estat en contacte amb ella és la indiferència que mostra. Una “absoluta” indiferència cap a l’acte tràgic que va cometre i també cap al que li pugui arribar a passar a ella –la seva negativa a declarar davant el jutge rau en aquest motiu. La mare va ingressar dimarts al mòdul psiquiàtric de Ponent, a Lleida.