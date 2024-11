Irregularitats en la liquidació de comptes de l’ADI de l’exercici 2022

La comissió legislativa de Finances i Pressupost ha aprovat totes les fiscalitzacions de les liquidacions de comptes de l’exercici 2022 d’administracions i entitats públiques excepte la d’Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI). El Tribunal de Comptes va concloure que “de les verificacions efectuades d’acord amb procediments d’auditoria es desprèn que, els comptes anuals sotmesos a fiscalització, no expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni ni de la situació financera” de la societat, ni tampoc dels resultats de les seves operacions i dels seus fluxos d’efectiu; de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables que s’hi recullen”. Ateses les irregularitats detectades, l’informe de la comissió legislativa “constata no poder aprovar la liquidació de comptes d’aquesta entitat”.

Una de les recriminacions que el Tribunal de Comptes fa a la societat és el contracte d’esponsorització amb l’empresa World Triathlon Corporation per als anys 2021 a 2024 i un import anual d’1,5 milions d’euros que tenia com a finalitat celebrar diferents proves esportives al país adduint que no respon a l’objecte social pel qual va ser creada, que és el d’atreure inversió i potenciar i diversificar l’economia. Els consellers que integren la comissió comparteixen que “l’activitat esponsoritzada excedeix l’àmbit competencial de la societat, no sent aquest instrument de gestió del Govern l’apropiat per a dur a terme aquesta activitat”.

La comissió expressa el neguit per les remarques que fa el Tribunal de Comptes, algunes de les quals s’arrosseguen d’altres anys i són reiterades. I recull, per organismes, algunes de les disfuncions detectades. Per exemple, del Consell Regulador del Joc, que hi ha tres increments salarials per sobre de l’IPC o que es va contractar el 2019 un tècnic jurista sense complir amb els principis de publicitat i que, quan finalment es va aprovar la plaça, es va acabar contractant una altra persona. En conseqüència, es va acomiadar la primera amb la fórmula d’acomiadament no causal. De la Societat de Drets d’Autor es constaten adjudicacions directes sense justificar. Respecte a la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació s’han detectat retribucions als treballadors no emparades en una regulació; concretament el pagament d’una part de la baixa laboral no coberta per la CASS. També s’apunta al Consell General per contractacions directes per import global de 30.195 euros sense una justificació clara i per mantenir contractes de serveis amb una durada que excedeix allò que diu la Llei de contractació pública, com ara el de neteja.

La comissió insta que s’estableixin “mecanismes de responsabilitat”, especialment per corregir aquelles faltes que es troben de manera reiterada. En aquest sentit, afegeix l’informe, els consellers seguiran el treball iniciat l’anterior legislatura per actualitzar les atribucions del Tribunal de Comptes.