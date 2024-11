Hive Five Coworking inaugura un nou espai amb un gimnàs i una àrea polivalent

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Hive Five Coworking ha inaugurat aquesta tarda un nou espai, al mateix edifici, amb més de mil metres quadrats, que compta amb un gimnàs, una sala de pòdcast i una àrea polivalent amb capacitat per 90 persones. "Hive Five és més que un espai físic; és un en clau on connectar i crear sinergies professionals i personals. Aquest nou espai és una aposta i clara millora d’aquesta visió", ha destacat el CEO de Bomosa, Marc Taló.

A més de les novetats en els espais, Hive Five ha presentat també una nova imatge corporativa, coincidint amb el seu quart aniversari, i que, segons el coworking, representa la seva visió renovada i el seu compromís amb la innovació , la col·laboració i la sostenibilitat.