Govern impulsa una quinzena d'activitats per la prevenció de generació de residus

El Govern, juntament amb els comuns, Andorra sostenible i altres entitats impulsa més d'una quinzena d'activitats durant la Setmana Europea de Prevenció de Residus per "promoure hàbits de consum sostenibles i de prevenció de generació de residus". Entre les propostes destaquen el repartiment de copes i calces menstruals que ja va fer públic l'executiu, a partir del dilluns 18 de novembre, per a les dones entre 12 i 35 anys. De fet, se celebrarà una xerrada, el 20 de novembre, sobre aquests productes, a la sala Ària del Centre de Congressos a les 19 hores.

El malbaratament alimentari serà un altre dels eixos centrals d'aquesta setmana de Prevenció de Residus. El dimarts 19 de novembre es farà una taula rodona per parlar sobre aquest problema i reduir-lo. A més, s'informa la comunicat del Govern, es presentarà un primer estudi sobre les dades del país en aquest aspecte.

Al mateix temps, comuns i escoles han organitzat activitats paral·leles com taller per aprendre a reciclar i per impulsar el compostatge domèstic.