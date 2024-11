Fuita de sabó al riu a la zona sud de Santa Coloma

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Medi Ambient va rebre un avís, ahir dimecres sobre les 10 del matí, sobre una fuita de sabó al riu Valira. Segons informen des de comunicació, el departament va fer treballs sobre el terreny, i es va deduir que l'origen d'aquest vessament va ser a la zona sud del riu a Santa Coloma, però no es va trobar el punt de fuita. Medi Ambient està analitzant la mostra, però tot sembla indicar, "per la olor i pel seu aspecte", que es tracta de sabó. Des de comunicació comenten que va ser un fenomen molt cridaner, ja que es va generar molta escuma, però que no va comportar cap perill i es va diluir amb l'aigua.