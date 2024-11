Espot arriba a Equador per participar en la Cimera Iberoamericana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, desplaçat a Cuenca, Equador, per la celebració de la XXIX Cimera Iberoamericana, ha participat aquest dijous en la Reunió del Programa Iberoamericà de Discapacitat, presidida pel rei d'Espanya, Felip VI, el president de l'Equador, Daniel Noboa i el vicepresident del Grup Social ONCE, Alberto Duran, entre d'altres. Espot també participarà a l'acte de cloenda de la XV Trobada Empresarial Iberoamericana, celebrada aquesta nit (horari andorrà). Així mateix, al vespre, el cap de l'Executiu participarà en l'acte inaugural de la reunió de Caps d'Estat i Govern. El president de la CEA, Gerard Cadena, i el seu director, Iago Andreu, han estat presents al fòrum i han pres part de les dues jornades de treball.

El cap de Govern ha assistit a la cimera com un dels tres convidats no procedents de terres sud-americanes, juntament amb Espanya i Portugal, i participarà en aquesta cita centrada en el desenvolupament sostenible i l’agenda regional de desenvolupament social inclusiu, així com en la posada en comú d’iniciatives per combatre la delinqüència organitzada transnacional.

Tor participa en la reunió de Ministres d'Afers Exteriors

En el marc de la celebració de la Cimera Iberoamericana, Imma Tor ha participat a la reunió de Ministres d'Afers Exteriors, amb els seus homòlegs d'altres països. Durant la trobada s'han debatut els aspectes que inclouran els documents que aprovarà la Cimera de Caps d'Estat i Govern. Tor ha destacat la participació activa d'Andorra en programes com el de Ciutadania Global per al Desenvolupament Sostenible i el de Prevenció i Eliminació de la Violència envers les dones.