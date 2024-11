Els socorristes aquàtics formen una branca pròpia a l’USdA

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els socorristes aquàtics (vigilants de piscina, monitors...) han iniciat el procés per constituir una branca pròpia a l’USdA. Les principals reclamacions del sector tenen a veure amb les condicions salarials, la distribució dels horaris de treball i la dignificació de la tasca que desenvolupen, segons va avançar ahir Gabriel Ubach, president de l’USdA. “La setmana vinent ens reunirem formalment en junta i iniciarem la feina.” Cal veure quins són els problemes a cada empresa implicada en el sector. La reunió també servirà per triar portaveu. Per a Ubach, és necessari “donar una empenta a una professió que poca gent coneix”. A Andorra –segons el president– treballen una seixantena de socorristes aquàtics (en centres esportius i balnearis, principalment). Ubach anima altres sectors a aglutinar-se en una branca sindical: “Els més urgents són els del comerç i l’hoteleria. Ja anem tard.”