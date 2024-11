Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els síndics generals van visitar Canillo ahir, on van mantenir una reunió amb el nou equip comunal, que es va mostrar “agraït per la seva visita”, tal com va mencionar el cònsol major, Jordi Alcobé. Per la seva banda, els síndics van expressar la voluntat de mantenir una major comunicació i coordinació amb els comuns.