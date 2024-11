Els sindicats penitenciaris reclamen més recursos per a reclusos amb necessitats específiques

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els funcionaris de la presó asseguren que treballen en "un context de recursos limitats" i reclamen un reforç "dels mitjans tècnics i humans" de la Comella per atendre els reclusos amb necessitats específiques. La petició la plantegen el Sindicat d'Institucions Penitenciàries (SIP) i el Sindicat de Personal Penitenciari (SPP) en una carta adreçada a la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, la setmana passada a la que ha tingut accés el Diari. Els col·lectius assenyalen que "no podem ignorar la creixen complexitat del perfil dels interns, molts dels quals presenten greus problemes de salut mental, i la manca crònica de recursos tècnics i assistencials en aquest àmbit" i destaquen que aquesta situació evidencia que s'han d'incrementar els mitjans per complir amb les expectatives de servei de la societat i per "garantir un sistema penitenciari que realment respongui a les necessitats actuals amb eficàcia i humanitat".

Els dos sindicats exposen que són conscients que les persones que han delinquit han de ser condemnades però incideixen que "cal adoptar un enfocament modern, com es fa a la resta d'Europa, per tractar aquells interns amb necessitats específiquesen espais adequadament habilitats i dotats de tractaments especialitzats". I es queixen a més de la falta de reconeixement a la tasca que desenvolupen que indiquen que només es pot "dignificar" amb una "millora significativa de les nostres condicions laborals" i amb els recursos que demanen.

Els col·lectius dels penitenciaris lamenten en la carta que la presó sigui notícia per incidents dels reclusos i que no es valori "el treball diari, sovint coratjós" que no rep el reconeixement que consideren que mereix. Els funcionaris de la presó reivindiquen l'assistència que donen per preservar la seguretat dels interns, que manifesten de vegades suposa exposar la seva pròpia salut mental i física "evitant intents d'autòlisi, agressions, etc." a la Comella. I per això remarquen que cal que es valori el sacrifici que fan "en benefici de la seguretat i la reintegració social" de les persones ingressades a la presó.