Detingut per blanqueig de diners un empresari per la compravenda de vehicles de luxe

Un empresari va ser detingut dimecres al matí per blanqueig de diners, a través d'una empresa de compravenda i lloguer de vehicles de luxe. Segons el comunicat de la policia, les primeres investigacions apunten a que l'home, de 32 anys, adquiria vehicles d'alta gamma en diversos països d'Europa per vendre'ls a residents a França. La trampa residia en que el cotxe es registrava a Andorra a nom de la societat i no del propietari d'aquest, i creava un contracte de lloguer fictici perquè el propietari fes servir el cotxe com si no fos seu, a fora del Principat. L'arrestat feia servir aquest modus operandi amb l'objectiu d'estalviar-se el pagament de l'impost del valor afegit francès i l'impost sobre el CO2. Aquesta manera d'operar hauria suposat un perjudici de frau fiscal, per l'Estat francès, de milions d'euros, segons l'estimació de la policia.

Els escorcolls han permès intervenir nou vehicles de luxe i nombrosa documentació i dispositius electrònics que es van trobar al seu domicili i a la seu de la societat. Una part de la investigació continua oberta, però està sota secret d'actuacions i no es descarten futures detencions.