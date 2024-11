Govern entrega els 4.600 euros recaptats a les marxes populars a Unicef

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Unicef ha rebut aquest matí els 4.632 euros recaptats a les marxes populars 'Mou-te per la teva salut', en les que hi van participar un total de 1.516 assistents en cadascuna de la seva deslocalització parroquial. El xec ha estat entregat per la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i per la cònsol d'Ordino, Maria del Mar Coma.

Els diners recaptats aniran destinats al projecte Igualtat de Gènere a l'Afganistan d’Unicef, que té com a objectiu millorar la vida a les dones i les nenes, a través de la formació d’educadors en matèria de salut, donant suport a organitzacions dirigides per noies, i facilitant l’accés a l’educació per a nens no escolaritzats, especialment nenes.