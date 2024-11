La Coordinadora de l'habitatge vol fer una nova mobilització ciutadana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Coordinadora per l'Habitatge Digne ha convocat per a dissabte un acte pel primer aniversari del col·lectiu on "parlarem de la necessitat de tornar a mobilitzar-nos a Andorra", segons anuncia en un comunicat. El col·lectiu afirma que les mesures adoptades per part de les institucions són "insuficients i els abusos de grans tenidors i especuladors no s'aturen" i per això considera "qye cal assistir" a la manifestació organitzada per Pirineu Viu el 6 de desembre a la Seu d'Urgell.

La plataforma que va impulsar la protesta d'un miler de persones l'octubre del 2023 exposa que en l'acte que es celebrarà a la Llacuna es faran xerrades on s'explicarà per què consideren que s'han de participar en la mobilització de la Seu i remarquen que s'ha de fer "una mirada enrere per veure tot el que hem avançat, conèixer on estem i fer una mirada cap al futur". La coordinadora assegura que en l'any de vida s'han consolidat "com un col·lectiu democràtic, amb vocació d'amplitud i amb la clara voluntat de plantar cara als que abusen de nosaltres".

La convocatòria de dissabte a partir de les 18 hores està oberta a tota la ciutadania però cal confirmar l'assistència. L'acte es presenta com una iniciativa "per crear un espai de trobada i conversa entre totes aquelles persones que, individualment o des de diferents col·lectius i entitats, han lluitat per un habitatge digne a Andorra". La reunió inclou una xerrada sobre l'especulació i com es pot combatre i finalitzarà amb un petit refrigeri.