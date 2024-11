La cocaïna rosa destapa un pis de prostitutes a Escaldes

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia sospitava que darrere la detenció d’una jove colombiana de 24 anys, dilluns a la frontera hispanoandorrana, hi podia haver alguna cosa més que l’intent d’introduir drogues a Andorra. De fet, els investigadors havien detectat que la jove feia dies que es movia per Andorra tot i que no era resident i ho feia en règim de turista. Dilluns, en una inspecció rutinària del bus de línia regular, van sospitar de la noia i li van trobar 44,4 grams de tusi i tres de marihuana. Independentment de la droga, els policies tenien la convicció que la jove col·labora amb algú a Andorra. Dimarts a la nit van fer diana i van desmantellar un pis on s’exercia la prostitució. Els experts de la policia sospiten que la droga podia anar destinada als possibles clients i no es descarta encara alguna nova detenció.