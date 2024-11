Accions per promoure la igualtat de gènere a les escoles

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Secretària d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, i el Secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, han presentat aquest dijous el 'Dossier de recursos pedagògics per a la igualtat'. Una eina destinada a Primera i Segona Ensenyança i creada amb el suport dels tècnics de l'Institut de les Dones i de la Secretaria d'Estat d'Igualtat, que té com a objectiu servir de recurs pels docents dels tres sistemes educatius del país perquè puguin prendre consciència i reflexionar sobre sobre la seva tasca docent, així com també sobre els continguts i els materials que s’utilitzen a l’aula. "Al llarg dels anys s'han impulsat moltes accions formatives per afavorir la igualtat de gènere. Avui presentem un nou recurs que s'afegeix i millora les eines que ja tenim, i que ens ajudarà a seguir avançant en aquest tema", ha destacat Bardina.