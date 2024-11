Tres empleades defrauden la CASS amb actes mèdics falsos

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Tres treballadores d’una clínica dental van ser arrestades dilluns al matí per un presumpte frau a la CASS que ascendeix a uns 18.000 euros, segons va informar la policia en un comunicat. Les detingudes, tres empleades de 53, 54 i 57 anys, havien pactat una fórmula per la qual generaven actes mèdics ficticis al seu nom per cobrar els reemborsaments de la CASS i de les assegurances complementàries, en una operativa que “han estat fent durant anys”, explica el cos de seguretat.

Les detencions es van fer per ordre de la Fiscalia arran d’una investigació que es va iniciar al setembre després d’unes primeres sospites d’aquest frau a la Seguretat Social. La investigació determina inicialment que el perjudici del frau ha estat de més de 5.000 euros, uns 9.700 euros i gairebé 3.300 euros, respectivament, indica la policia, que suma els 18.000 euros totals. Les tres dones van passar a disposició judicial ahir a la tarda i el batlle en decidirà la llibertat provisional o no.