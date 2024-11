La temporada d'hivern es presenta als països veïns

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La temporada d'hivern del Principat marxa als països veïns per presentar-se. Andorra Turisme i Grandvalira Resorts han iniciat una ronda de desplaçaments a ciutats com Barcelona, Madrid, Tolosa i París, on es trobaran amb els mitjans de cada ciutat, per "presentar l'oferta global del país". De fet, la trobada amb els mitjans de la capital catalana ja s'ha celebrat, amb més d'una cinquantena d'ells, on s'han exposat els projectes més destacats: la col·laboració amb National Geographic; la nova marca Shop In Andorra; o el segell destinat al turisme prèmium, Andorra Selected.

L'esquiador andorrà Joan Verdú ha assistit a la presentació i ha apuntat que "precisament és el que ens fa diferents de la resta: tenim unes grans pistes d'esquí, i un país ple d'activitats per gaudir-ne al complet". Després de la primera trobada a Barcelona, dijous se celebrarà a Madrid, i a Tolosa i París la setmana vinent.