El salari mínim augmentarà més d'un 1,7% l'any vinent

El salari mínim s'incrementarà el 2025 per sobre de l'Índex de Preus al Consum (IPC), segons ha anunciat Conxita Marsol aquesta tarda. La ministra ha assenyalat que la previsió és que la inflació sigui "d'un 1,7%, per sota del 2%" i que l'augment superarà la xifra final de l'indicador pel compromís electoral del Govern demòcrata i perquè l'executiu vol que arribi al 60% del salari mitjà.

Marsol ha destacat que per a la resta de sous "estem pendents del que diguin patronal i sindicats" que estan negociant la revisió en el marc del Consell Econòmic i Social. I ha insistit que l'executiu no vol intervenir en la pujada salarial i "la intenció és que es posin d'acord i vinguin amb una proposta perquè no és la funció del Govern entrar en aquestes qüestions".

El salari mínim interprofessional d'aquest any està fixat en 1.376,27 euros bruts mensuals, després de la pujada del 4,6% de l'IPC de l'exercici del 2023 que es va aplicar.