El PS crea una Comissió de Salut Mental

El Partit Socialdemòcrata (PS) ha creat una nova Comissió de Salut Mental, amb la psicòloga Mari Carmen Garcia com a portaveu. A través d'un comunicat, el PS, informa sobre els objectius d'aquesta nova comissió, que són "tractar temes d'actualitat que afecten a al societat i esdevenen principals problemàtiques del país". A més, diuen, volen impulsar accions per prioritzar "aquesta temàtica" i convertir la comissió en una "eina de treball per donar un cop de mà". La nova portaveu ha exposat la necessitat de donar importància a la salut mental, després d'haver-se produït un important creixement de casos relacionats amb aquest problema, així com "denunciar públicament la manca de recursos".