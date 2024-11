Obertes les convocatòries per les beques Fulbright i Collège d'Europe

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell de ministres ha aprovat aquesta tarda l'obertura de la convocatòria de la beca Fulbright per al curs acadèmic 2026-2027, així com la beca Collège d'Europe per al curs 2025-2026. Així ho ha anunciat la portaveu accidental, Conxita Marsol.

La beca Fulbright, que està destinada a titulars superiors que volen continuar els seus estudis als Estats Units, compta amb una dotació econòmica de fins a 79.900 euros, que cobreixen la matrícula, l'assignació mensual, el desplaçament i les despeses extraordinàries d'establiment. Els estudiants interessants en postular a la beca, han de lliurar la documentació en paper al comitè bilateral Fulbright, al Ministeri d'Educació, i la documentació digital a través del correu fulbrightandorra@govern.ad, a partir del 21 de novembre i fins al 25 d'abril a les 14.30 hores.

Per la seva banda, la beca Collège d'Europe està destinada als nacionals andorrans que volen cursar un màster en dret, economia, política o relacions internacionals al campus de Bruges, a Bèlgica, o d'estudis europeus interdisciplinaris al campus de Natolin a Polònia. Les persones interessades han d'enviar la sol·licitud en línia a través de la web de la beca i una còpia de la sol·licitud amb una carta de motivació i altres elements que considerin d'interès al Ministeri d'Educació. La presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPA, i finalitzarà el 8 de gener.

En el cas d'aquesta última beca, el Collège d'Europe farà una primera tria de candidats aptes i no aptes, i en cas que hi hagi més d’un candidat apte el Ministeri d'Educació resoldrà a qui acorda la beca del Govern en base als perfils de cada candidat.

Cinc estudiants de Massachusetts a les aules

Cinc estudiants del Massachusetts Institute of Technology (MIT) faran una estada entre el 9 i el 30 de gener als centres d’ensenyament de segona ensenyança i batxillerat dels tres sistemes educatius del país. Aquesta estada s’emmarca en el programa Global Teaching Lab de la universitat nord-americana i permet als estudiants d’aquest centre col·laborar amb els docents del país en les classes de matemàtiques, biologia, química, ciències i tecnologia en llengua anglesa.

El programa cobreix les despeses de desplaçament entre els Estats Units i Andorra dels estudiants, la cobertura sanitària, els tràmits administratius requerits i diners de butxaca per a petites despeses, ja que els estudiants no són remunerats per la seva tasca a les aules i durant l’estada al Principat s’allotjaran amb famílies d’acollida voluntàries.

Ajut de 10.000 euros al projecte de recerca de SOADCO

El Govern ha atorgat una ajuda de 10.000 euros al projecte "Validació del procés de formació d’implants dentals amb una superfície bioactiva i avaluació de la influència del tractament de superfície en la relació entre el parell de serratge i la compressió exercida" presentat per SOADCO. L'executiu concedeix aquest ajut amb l'objectiu de promoure i estimular els projectes de recerca sobre Andorra.