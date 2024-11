La mare de la nena ingressa al mòdul psiquiàtric de Ponent

La veïna de Sant Julià acusada de provocar la mort de la filla de sis anys va passar ahir a primera hora del matí a disposició del jutjat de guàrdia de la Seu d’Urgell, que en va decretar la presó provisional comunicada i sense possibilitat de fiança per obtenir la llibertat. La dona va ingressar al centre penitenciari lleidatà de Ponent, concretament al mòdul psiquiàtric, donada l’alteració mental que pateix i que va provocar que des del primer moment la seva marxa de la llar familiar amb la menor fos considerada de risc. No va declarar als jutjats, acollint-se al seu dret, malgrat que prèviament havia estat sotmesa a un estudi forense que va determinar que estava en condicions de fer-ho. A posteriori tampoc va acudir a la recontrucció dels fets –el jutge no ho va considerar adequat– que la comitiva judicial amb investigadors dels mossos d’esquadra va fer a la localitat de Coll de Nargó, on mare i filla van arribar en autobús procedents d’Andorra i on va ser localitzat el cos sense vida de la menor un parell de dies després que s’activés l’alerta per la desaparició.

Comitiva judicial i agents de policia ahir a Coll de Nargó.Cynthia Sans

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va precisar que la causa està oberta per “homicidi / assassinat” perquè serà en el decurs de la instrucció i amb totes les proves i elements que es recullin que s’haurà de determinar el delicte imputable i pel qual serà jutjada. S’ha de dirimir, doncs, si hi va haver intencionalitat i premeditació i, per tant, si la dona és la presumpta autora d’un assassinat o si no hi va haver aquesta planificació abans de cometre el crim.

RECONSTRUCCIÓ

Els fets han causat una forta commoció a Sant Julià de Lòria, on resideix la família de la víctima i de la presumpta homicida. I han alterat el dia a dia del municipi de l’Alt Urgell on mare i filla van arribar procedents del Principat sense una motivació aparent, perquè no tenien cap lligam amb el poble. Ahir poc abans de la una del migdia els funcionaris judicials i els investigadors de la policia catalana van començar el recorregut pels llocs relacionats d’una manera o una altra amb el crim precisament a la parada d’autobús on van baixar del vehicle de línia que havien agafat a Andorra. Posteriortment, es van desplaçar fins al lloc on va ser localitzat el cadàver de la menor, en un torrent a tocar d’una granja abandonada que s’especula que els hauria servit de sostre puntualment. Segons han explicat fonts coneixedores dels fets aquests dies, va ser la mateixa mare la que va conduir els agents que la van controlar al poble fins on estava la nena, ja sense vida. Això va ser dissabte passat. Mare i filla havien desaparegut dijous, quan la mare i àvia de les dues va acudir a la policia a presentar la denúncia. L’endemà també ho va fer a la comissaria dels mossos d’esquadra de la Seu d’Urgell, atès que la detinguda havia marxat amb els passaports i, per tant, amb la intenció de sortir del país. La policia catalana es va mobilitzar i a Coll de Nargó va acudir a demanar si algú havia vist la dona i la petita. Fruit d’això, dissabte, des de l’hotel Betriu de la localitat van alertar el cos de seguretat, tal com va informar el diari Segre. La presumpta homicida havia acudit a comprar un parell d’ampolles d’aigua i va demanar per l’autobús en direcció Organyà i es va desencadenar la detenció.

De la investigació del cas es va fer càrrec la divisió d’investigació criminal de la regió policial de l’Alt Pirineu i Aran, i es va decretar el secret de sumari, per la qual cosa pocs detalls han transcendit. La hipòtesi amb la qual treballen els investigadors és que la dona va subministrar fàrmacs a la seva filla i que aquesta ingesta li va provocar la mort. Ella també n’hauria pres amb la intenció de llevar-se la vida. L’agreujament dels problemes de caire mental que patia i pels quals tenia un seguiment mèdic van provocar que des del primer moment s’activessin les alarmes, però malauradament la desaparició ha tingut un desenllaç fatal.