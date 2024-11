Les pistes inverteixen per garantir la neu

La temporada d’esquí 2024-2025 s’enfoca a garantir la neu. La inversió d’enguany serà de 20,9 milions, dels quals 17,2 corresponen a Grandvalira, 2,3 milions d’euros a Pal Arinsal i 1,4 milions d’euros a Ordino Arcalís. A la presentació, que es va celebrar ahir a l’Auditori Nacional, a Ordino, el director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, va explicar que “la part més gran del pastís” de les inversions d’aquesta temporada ha anat destinada principalment a millores en la xarxa d’innivació de neu de cultiu. En aquest sentit, l’estació de Grandvalira ha renovat un total de 129 canons. D’aquests, 80 són per substituir models anteriors i 49 són noves unitats que amplien els quilòmetres de la xarxa actual. La temporada començarà el 30 de novembre a Grandvalira o el 23 a Ordino “si els fronts previstos deixen suficients nevades”, va avançar Ledesma.

En el cas de Pal Arinsal i Ordino Arcalís, les inversions importants ja es van fer els últims anys, com el remuntador del Port Negre que es va fer la temporada anterior. Per això, Ledesma va apuntar que les estacions es troben en un estat “pràcticament òptim”, tot i que va assegurar que seguiran treballant per millorar-les. Les inversions d’enguany s’han destinat a “petites millores” als restaurants, accessos i aparcaments, així com 38 punts nous per carregar els vehicles elèctrics repartits entre les tres estacions. A Pal Arinsal també es faran millores a l’snowpark amb nous mòduls.

Part del pressupost es destinarà a noves infraestructures i instal·lacions que està previst que s’acabin els pròxims anys. Entre elles destaca un nou edifici multifuncional al Pas de la Casa de 3.200 metres quadrats que es distribuirà en tres plantes, amb un hall de benvinguda, taquilles per a la venda de forfets, botigues i lloguer d’esquís, restaurants i un espai per a l’escola d’esquí. Les obres s’iniciaran aquesta temporada, s’aturaran durant l’hivern i es reprendran durant l’estiu vinent. Amb tot, la inversió per a l’edifici serà de 12 milions d’euros i es destinaran 3,6 milions extra per l’envelliment de la zona. L’edifici està previst que entri en funcionament la temporada 2026-2027. A Ordino s’inicien els treballs d’una nova bassa per a la neu de cultiu, que tindrà una capacitat de 36.000 metres cúbics i s’ubicarà al sector de la Coma. El projecte està plantejat en tres fases i està previst que estigui llest la temporada 2025-2026.

Grandvalira Resorts estrenarà una nova app que permetrà descarregar una eSIM per a l’ús de dades mòbils a tot el país i una funció per localitzar en tot moment els acompanyants a pistes.

NOVETATS

1. GRANDVALIRA RENOVA 129 CANONS DE NEU

L’estació de Grandvalira ha renovat un total de 129 canons. D’aquests, 80 són per substituir models anteriors i 49 són noves unitats que amplien els quilòmetres de la xarxa actual.

2. NOUS MÒDULS A L''SNOWPARK' D'ARINSAL

Les novetats a Pal Arinsal seran millores a l’snowpark d’Arinsal, amb nous mòduls, així com un nou punt de venda de marxandatge i una nova màquina d’autovenda al telecabina dels Orriols.

3. NOVA BASSA DE CULTIU AL SECTOR DE LA COMA

A Ordino Araclís s’inicien els treballs per fer una bassa per a la neu de cultiu amb una capacitat de 36.000 metres cúbics al sector de la Coma. El projecte acabarà la temporada 2025-2026.

ANDORRA TURISME S'ENFOCA EN EL PÚBLIC INTERNACIONAL Andorra Turisme afronta la temporada d’hivern amb l’objectiu d’augmentar el nombre de visitants de països llunyans. El director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va explicar que “la darrera dècada hem augmentat el nombre de visitants procedents de mercats llunyans, fins a arribar als 616.000 de la temporada passada”. Aquesta xifra suposa un increment del 113% en els darrers deu anys, i Budzaku va afegir que seguiran treballant per atraure més aquest tipus de turisme, “que sol fer estades llargues al país”. La campanya compta amb un pressupost de 3,1 milions.



Només l’any passat, els visitants procedents d’aquests mercats van realitzar 2,2 milions de pernoctacions durant la temporada d’hivern. Per tal de potenciar aquest tipus de públic, Andorra Turisme realitza accions específiques com, per exemple, les que s’han fet aquest any als Estats Units, el Canadà, Mèxic, Colòmbia o el Brasil, on hi ha hagut presentacions de destí, trobades amb turoperadors i presència a fires.



Budzaku va reiterar la importància de passar d’un turisme basat en els excursionistes a un que allargui la seva estada. “La tendència ja s’ha aconseguit revertir i ara cal refermar-la: el 2013 només el 39% dels visitants de la temporada d’hivern es quedaven a dormir; la temporada passada ja superaven el 53%”, va celebrar.



La marca d’Andorra Selected, que ofereix experiències més prèmium, va ser present a fires internacionals també amb l’objectiu de captar turistes internacionals que pernoctin al país.