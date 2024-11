L’acord entre Andorra i Catalunya per l’aeroport s’amplia quatre anys

L’acord de col·laboració entre Andorra i Catalunya per a la gestió, explotació i promoció de l’aeroport de la Seu s’amplia quatre anys més. La Generalitat va avalar ahir la pròrroga en la reunió setmanal de l’executiu català i va anunciar que la renovació de l’acord es formalitzarà pròximament en una trobada entre la consellera catalana de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat del Govern, David Forné.

L’acord vigent es va signar el 18 de desembre del 2020 per a quatre anys que s’esgoten ara i preveia la possibilitat d’ampliar-lo quatre anys més, que és el que es formalitzarà. Cal recordar que el govern català és el propietari de la instal·lació i s’ocupa i se seguirà fent càrrec de la gestió diària de la infraestructura a través d’Aeroports de Catalunya. L’acord preveu que, al seu torn, el Govern assumeixi cada any el 50% de dèficit d’explotació fins a un màxim de 400.000 euros. La nota de premsa difosa per la Generalitat recordava que l’aeroport d’Andorra-la Seu opera amb dues línies de vols comercials regulars a càrrec de la companyia Airnostrum fins a Palma de Mallorca i Madrid els divendres i els diumenges. Línies impulsades des d’Andorra a través de sengles concursos públics que preveuen que l’executiu injecti una quantitat econòmica en cas que l’explotació de l’operativa no sigui autosuficient amb la venda de bitllets. La de Madrid es va estrenar a final del 2021 mentre que la de Palma va arrencar amb una prova pilot l’hivern passat i s’ha reprès aquesta tardor i continuarà, almenys, durant tot el 2025.

La infraestructura va sumar 4.653 operacions i 9.380 passatgers l’any passat, entre les quals figuren les de serveis públics com les 517 dels bombers GRAE, 26 de medicalitzades i 152 contra incendis i fumigació.

HISTÒRIC

L’aeroport va iniciar l’etapa comercial amb el conveni signat entre els executius de Catalunya i Andorra el 8 de gener del 2015, després d’haver estat un aeròdrom privat. La Generalitat va invertir un milió d’euros per complir les exigències d’una infraestructura comercial, com ara la dotació dels mitjans humans i materials, equips de seguretat, una estació meteorològica o la implementació d’un servei d’informació en vol en aeròdrom. La instal·lació d’un sistema de vol instrumental amb GPS el 2020 per operar en condicions meteorològiques adverses va obrir la porta a les línies comercials.