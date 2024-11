La justícia espanyola tanca definitivament la imputació de Rajoy per 'l'operació Catalunya'

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha tancat definitivament la porta a la imputació de l'expresident espanyol, Mariano Rajoy, per 'l'operació Catalunya' i a la possibilitat de tirar endavant la comissió rogatòria demanada per Andorra. Així ho han informat aquest matí diferents mitjans espanyols fent referència a la resolució dels magistrats on declaren "la pèrdua d'objecte sobrevinguda del recurs" que tenien en les seves mans contra la decisió de la direcció general de cooperació jurídica internacional i drets humans del ministeri de Justícia, que el 15 de juny del 2022 havia acordat donar curs a la comissió rogatòria tramitada per Andorra perquè es comuniqués als tres dirigents del PP, Rajoy, Montoro i Fernández Díaz, la seva imputació i, en un termini de 15 dies, designessin un advocat perquè els representés.

La decisió del tribunal madrileny apunta que el passat 16 de juliol de l'Audiència Provincial de Madrid estimava els recursos d'apel·lació de l'expresident del govern espanyol i els seus ministres i ja rebutjava la comissió rogatòria. L'Audiència va declarar que "el sol·licitat excedeix de la simple notificació de la querella" i que en aquella sol·licitud "no es concreta una exposició sumària dels fets i menys una descripció individualitzada que s'imputen a cada querellat". Motiu suficient, segons la resolució, "per denegar l'auxili sense majors consideracions".