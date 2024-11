Govern ofertarà quatre pisos de lloguer assequible a Sant Julià aquest mes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La sortida al mercat de pisos públics de lloguer assequible es retarda lleugerament i aquest any només estaran disponibles els de Sant Julià i els de l'antic hotel Àrtic, segons ha anunciat Conxita Marxol que avui ha exercit de portaveu després del consell de ministres. La titular d'Habitatge ha explicat que a finals de novembre es convocarà l'oferta dels pisos de l'edifici de l'avinguda Verge de Canòlic que té 4 vivendes de 3 habitacions "al centre de Sant Julià i que són molt adequats per a famílies". I ha afegit que la voluntat és treure també els 27 pisos habilitats a l'antic establiment hoteler però el Govern està pendent de signar les escriptures per completar el procés d'adquisició, que s'ha anat ajornant per la construcció del carrer d'accés a l'immoble. La ministra ha manifestat que voldria que surtin al mercat amb els de Sant Julià "o a principis de desembre" i que després de completar-se els tràmits d'adjudicació aquests habitatges puguin estar ocupats a finals d'any. I ha destacat que el consell de ministres aprovarà dimecres vinent els preus assequibles dels lloguers del parc públic propietat del Govern.

Marsol havia anunciat a principis d'octubre que aquest any també s'ofertarien els 14 pisos de Govern del carrer Roureda de Sansa d'Andorra la Vella però aquesta tarda ha afirmat que es treuran al mercat "abans del març". La mateixa data que es preveu per als 23 habitatges de lloguer assequible de Canillo, que inicialment també havien d'estar al mercat aquest any.

La planificació de Govern és "que cada mes o mes i mig podem fer oferta de pisos", ha assenyalat la ministra, que ha afegit que després aniran els 20 habitatges d'Encamp i els 70 d'Arinsal estaran abans de l'agost. Més tard es posaran a disposició de la ciutadania els de Borda Nova amb la previsió d'haver ofertat uns 300 pisos a mitjans del 2026, que augmentaran a 350 a finals d'aquell exercici, ha comentat Marsol. L'objectiu és a final de la legislatura hi hagi 500 unitats de lloguer del parc públic amb els de l'avinguda del Pessebre d'Escaldes, els del Cedre d'Andorra la Vella i els de la Borda Nova 2. La titular d'Habitatge ha recalcat que aquesta oferta pública donarà resposta a la ciutadania per quan acabin les pròrrogues dels contractes de lloguers el 2027 i ha incidit que aquesta ampliació de l'oferta immobiliària hauria de servir per controlar els preus de lloguer dels pisos que els privats tinguin al mercat.

Llei òmnibus

Conxita Marsol ha declarat aquesta tarda que espera que la tramitació de la llei per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge, coneguda com a llei òmnibus, "avanci ràpidament" després de les pròrrogues per presentar esmenes "i que es pugui aprovar ben aviat perquè vol aflorar pisos per a lloguer assequible". La ministra ha asseverat que entén que s'hagin demanat pròrrogues, les tres les ha sol·licitat Andorra Endavant, perquè "és una llei llarga, són quatre lleis en una i és normal" però que el termini finalitza aquest divendres i des de Sindicatura li han informat que no hi haurà més pròrrogues per començar a treballar el text al Consell General, primer amb el debat a la totalitat i després en comissió.