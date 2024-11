Espot vola cap a la Cimera Iberoamericana

Sánchez, Milei, Sheinbaum, Lula da Silva, Petro o Boric. Aquests són alguns dels presidents que han anunciat que seran baixa a la Cimera Iberoamericana que se celebra entre ahir i divendres a l’Equador. Qui ha confirmat la seva assistència és el cap de Govern, Xavier Espot, que avui al matí vola cap a terres equatorianes per acompanyar la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor –la qual ja és a Cuenca, la ciutat organitzadora–, en una cita marcada per les nombroses baixes d’alguns dels seus homòlegs. De fet, dels vint-i-dos països convidats, prop d’un terç no tindran cap representant polític.

El cap de Govern assistirà a la cimera com un dels tres convidats no procedents de terres sud-americanes, juntament amb Espanya i Portugal, i participarà en una cita centrada en el desenvolupament sostenible i l’agenda regional de desenvolupament social inclusiu, així com en la posada en comú d’iniciatives per combatre la delinqüència organitzada transnacional. Sota el lema Innovació, inclusió i sostenibilitat a Iberoamèrica, un altre dels punts rellevants de la cimera és la trobada empresarial, en què prendran part més de 700 empresaris iberoamericans i més de 500 delegats i organitzacions.

El darrer mandatari a confirmar la seva baixa va ser el president de l’Argentina, Javier Milei, que, segons apunta Europa Press, assistirà a una conferència als EUA per veure’s amb el futur dirigent, Donald Trump. Pel que fa a Espanya, Pedro Sánchez no viatja a l’Equador –en detriment seu hi anirà el cap d’Estat, el rei Felip V–, però sí que va intervenir ahir a la COP 29, que té lloc a l’Azerbaidjan. Una cimera a la qual a final de setmana es dirigirà el secretari d’Estat de Transició Energètica, David Forné.