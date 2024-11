Esgotada la partida de 546.460 euros per a la digitalització empresarial

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La partida de 546.460 euros per a la digitalització de les empreses s'ha esgotat. Així ho ha confirmat el Govern durant la roda de premsa del Consell de Ministres, celebrada aquest dimecres. Una situació que posa de manifest "l'interès creixent" de les empreses per avançar en aquest aspecte. Segons l'executiu, durant 2024, s'han rebut un total de 167 sol·licituds, una xifra que queda molt per sobre de les 15 que es van enregistrat l'any passat. La ministra Conxita Marsol ha afirmat que s'inclourà "una partida similar pel pressupost de 2025", per continuar amb aquest procés de digitalització "perquè s'ha demostrat l'interès que tenen les empreses".

A través del comunicat del Govern s'exposa que aquest augment de les demandes es deu a la creació de "paquets" que permeten a les empreses obtenir subvencions per contractar alguns serveis digitals bàsics. L'executiu recorda que al setembre es va aprovar una ampliació pressupostària pel Programa de Digitalització d'Empreses (PDE), passant dels 286.460 euros inicials als 546.460 totals.