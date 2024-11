Descobert un gravat d'època medieval a Ordino

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'investigador Jordi Casamajor va localitzar un gravat d'època medieval a Ordino recentment, durant els treballs d'inventari, recerca i difusió dels gravats rupestres d'Andorra. "El gravat consisteix en un soldat amb un escut i una espasa, i es podria tractar d'un gravat de l'època de l'alt medieval, perquè l'escut és petit" afirma Casamajor, tot i que apunta que és molt difícil de situar tan concretament en el temps.

El gravat és excepcional, segons apunta Patrimoni Cultural, perquè la tècnica emprada de repicat sobre roca calcària no és comuna, ja que habitualment aquests gravats estan realitzats sobre roques d'esquist i el seu traç és d'incisió fina. Una altra particularitat, apunta l'investigador, "és que s'ha localitzat en alta muntanya, no en el fons de la vall com és en aquests casos".

Per protegir el gravat, Patrimoni Cultural no desvetllarà la seva localització precisa. "Els gravats es protegeixen si no es vandalitzen" explica Casamajor.